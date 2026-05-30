Uno dei principali fronti dell'operazione è stato Milano, dove la Squadra Mobile ha coordinato una serie di perquisizioni e servizi straordinari di controllo del territorio con il supporto dei commissariati e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Le verifiche hanno interessato numerose zone del centro, tra cui Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Porta Venezia, Buenos Aires, CityLife e Stazione Centrale, oltre a diversi quartieri periferici come San Siro, Niguarda, Lambrate, Greco Turro e Bonola. Controlli estesi anche nei comuni dell'hinterland, tra cui Cinisello Balsamo, Rho e Legnano.