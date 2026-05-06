Roma, spaccio e tentato omicidio: arrestate 18 persone vicine al clan Senese

Tra gli episodi più gravi documentati dagli investigatori emerge il sequestro del padre di un intermediario, rapito a Sulmona e portato in un'abitazione tra Lazio e Abruzzo, dove sarebbe stato minacciato con una pistola alla testa e costretto a contattare il figlio per recuperare 200 mila euro sottratti al gruppo. In un altro caso, un intermediario marocchino operante in Spagna sarebbe stato intimidito con minacce di morte per la restituzione di 50 mila euro legati a una partita di droga mai consegnata. Violenta anche l'aggressione ai danni di uno spacciatore insolvente che sarebbe stato picchiato dentro una chiesa per un debito di 35mila euro.