Messico, arrestato "El Jardinero": uno dei boss del cartello di Jalisco

Audias Flores Silva era ritenuto uno dei principali operatori del cartello Jalisco Nuova Generazione, una delle organizzazioni criminali più potenti e violente del Messico. All’interno del gruppo, avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione del traffico di droga lungo la costa pacifica, contribuendo alla distribuzione di sostanze come cocaina, eroina e, più recentemente, fentanyl verso gli Stati Uniti. Il suo nome è emerso con crescente frequenza negli ultimi anni, fino a essere indicato come uno dei possibili eredi di "El Mencho", leader storico del cartello e tra i latitanti più ricercati. Il cartello, fondato nel 2009, si è imposto rapidamente come uno dei principali attori del narcotraffico internazionale, distinguendosi per capacità operativa e violenza. La cattura di "El Jardinero" è considerata un colpo rilevante per l’organizzazione, mentre resta alta l’attenzione sugli equilibri interni del gruppo dopo l’arresto.