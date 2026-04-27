Messico, arrestato "El Jardinero": uno dei boss del cartello di Jalisco
Catturato Audias Flores Silva, presunto erede di El Mencho: su di lui accuse negli Stati Uniti per traffico di droga e reati legati alle armi
© U.S. Department of State
Blitz delle forze speciali della Marina messicana nello stato di Nayarit, nella parte est del Messico (nord di Guadalajara), dove è stato arrestato Audias Flores Silva, noto come "El Jardinero", figura di primo piano del cartello Jalisco Nuova Generazione, in breve CJNG. A confermare l’operazione è stato il segretario alla Sicurezza Omar García Harfuch. Flores era considerato uno dei principali comandanti regionali dell’organizzazione, con influenza su ampie aree della costa del Pacifico, ed era indicato come possibile successore di Nemesio Oseguera, detto "El Mencho". Su di lui pendevano un mandato di arresto in Messico e una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti. Washington aveva inoltre offerto una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per la sua cattura.
Era già stato condannato una volta
Secondo le autorità, l’arresto è il risultato di un’operazione pianificata e condotta dalla Secretaría de Marina attraverso le sue unità speciali. García Harfuch ha sottolineato il ruolo decisivo delle forze coinvolte, elogiandone il lavoro. Flores Silva è accusato negli Stati Uniti di diversi reati, tra cui cospirazione per il traffico di droga, in particolare cocaina ed eroina, e violazioni legate all’uso di armi da fuoco. Il Dipartimento del Tesoro lo aveva inserito nella lista dei narcotrafficanti internazionali. Non si tratta del suo primo arresto: aveva già scontato una condanna a cinque anni per traffico di stupefacenti, tornando poi in Messico e, secondo le autorità, riprendendo le attività illegali fino alla nuova cattura.
Chi è "El Jardinero"
Audias Flores Silva era ritenuto uno dei principali operatori del cartello Jalisco Nuova Generazione, una delle organizzazioni criminali più potenti e violente del Messico. All’interno del gruppo, avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione del traffico di droga lungo la costa pacifica, contribuendo alla distribuzione di sostanze come cocaina, eroina e, più recentemente, fentanyl verso gli Stati Uniti. Il suo nome è emerso con crescente frequenza negli ultimi anni, fino a essere indicato come uno dei possibili eredi di "El Mencho", leader storico del cartello e tra i latitanti più ricercati. Il cartello, fondato nel 2009, si è imposto rapidamente come uno dei principali attori del narcotraffico internazionale, distinguendosi per capacità operativa e violenza. La cattura di "El Jardinero" è considerata un colpo rilevante per l’organizzazione, mentre resta alta l’attenzione sugli equilibri interni del gruppo dopo l’arresto.