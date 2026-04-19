Sparatoria in una discoteca abusiva in Messico: 8 morti

Un attacco armato all'interno di un locale da ballo nel municipio di Ayala, nello Stato messicano di Morelos, ha provocato la morte di otto persone, tra cui una donna. L'episodio è avvenuto in un esercizio che secondo le autorità operava senza i dovuti permessi. I residenti, allarmati dagli spari, hanno avvisato le forze dell'ordine. Le istituzioni statali per la sicurezza hanno spiegato che "ci sono indizi preliminari che indicano un possibile scontro tra persone armate all'interno della struttura. Tuttavia, saranno le autorità competenti, in base alle indagini in corso, a determinare con come si sono svolti i fatti e le relative responsabilità". La procura ha confermato l'avvio delle indagini, precisando in un comunicato il movente della strage e l'identità dei responsabili rimangono al momento sconosciuti.