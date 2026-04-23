Droga, Kratom è la nuova minaccia invisibile: negli Usa casi in aumento di 65 volte, gli effetti
Crescono le segnalazioni ai centri antiveleni e i ricoveri gravi: 1 su 16 finisce in terapia intensiva. Gli esperti lanciano l'allarme su una sostanza ancora poco regolamentata
Pianta di Kratom © Istockphoto
Silenzioso, ma in rapida espansione, il fenomeno kratom sta emergendo come una delle nuove criticità sanitarie negli Stati Uniti. Complice la facile reperibilità e la percezione di una sostanza naturale quindi meno pericolosa, il suo consumo si è diffuso ben oltre le nicchie iniziali. Ma dietro questa apparente innocuità si nasconde un quadro ben più complesso: tra vuoti normativi, scarsa informazione e rischi clinici concreti, il kratom preoccupa sempre più medici, ricercatori e autorità sanitarie.
Che cos'è il kratom e perché preoccupa?
È una sostanza di origine vegetale con proprietà psicoattive, ma gli effetti che può produrre la rendono tutt'altro che innocua. I suoi composti attivi (soprattutto la mitraginina e 7-idrossimitraginina) agiscono sul cervello dell'uomo in modo simile agli oppioidi anche se, di fatto, non lo sono. Ricavato dalle foglie di una pianta tropicale, la Mitragyna speciosa, che si trova specialmente in Paesi come Thailandia, Indonesia e Malesia, il kratom, se assunto ad alte dosi altera il sistema nervoso, creando potenziali rischi per la salute. È l'alto dosaggio a creare i danni maggiori: se usato a dosi basse il kratom ha un effetto energizzante ma, ad alte dosi, diventa un potente analgesico e sedativo. Negli Stati Uniti il suo utilizzo è aumentato rapidamente, trasformandolo da fenomeno marginale a emergenza emergente.
Quanto è cresciuto il consumo negli ultimi anni?
I numeri parlano chiaro: secondo uno studio pubblicato sulla rivista Addiction, i casi segnalati ai centri antiveleni statunitensi sono passati da appena 19 nel 2010 a 1.242 nel 2023. Un incremento del 6.500%, pari a una crescita di circa 65 volte in poco più di un decennio. Un'escalation definita "vertiginosa" dagli stessi ricercatori, che evidenzia un aumento parallelo anche nei casi più gravi.
Quali sono i rischi concreti per la salute?
Le conseguenze mediche associate al kratom non sono trascurabili. Tra gli effetti segnalati figurano convulsioni, aritmie cardiache, danni epatici e problemi respiratori. Nei casi analizzati, quasi un paziente su sette ha richiesto il ricovero ospedaliero, mentre uno su sedici è stato trasferito in terapia intensiva. Dati che sottolineano la potenziale pericolosità della sostanza, soprattutto quando assunta senza controllo.
Cosa succede quando viene combinato con altre sostanze?
Il rischio aumenta ulteriormente quando il kratom viene assunto insieme ad altre droghe o farmaci. La sostanza può interferire con i processi metabolici dell'organismo, amplificando gli effetti tossici e rendendo più imprevedibili le reazioni. Una dinamica frequente, secondo gli esperti, che contribuisce all'aumento dei casi con esiti gravi.
Qual è la situazione normativa negli Stati Uniti?
Il kratom si muove in una zona grigia legislativa. Non è inserito tra le sostanze controllate a livello federale e non è approvato per uso medico, lasciando ai singoli Stati la libertà di regolamentarne o meno la diffusione. Lo studio evidenzia come gli Stati privi di regolamentazione registrino risultati peggiori in termini di esposizione e conseguenze sanitarie rispetto a quelli che ne hanno vietato l'uso.
Perché il dibattito politico è ancora aperto?
Nonostante i dati allarmanti, la regolamentazione del kratom resta oggetto di discussione. La mancanza di studi scientifici approfonditi e definitivi rende difficile stabilire politiche condivise. I legislatori si confrontano tra approcci restrittivi e strategie di tutela dei consumatori, mentre gli esperti chiedono ricerche più rigorose per guidare decisioni informate.
È un problema destinato a crescere?
Secondo i ricercatori, sì. L'aumento del consumo e la diffusione della sostanza suggeriscono che il fenomeno non si esaurirà nel breve periodo. Senza interventi chiari e basati su evidenze solide, il kratom rischia di consolidarsi come una nuova emergenza sanitaria, difficile da contenere e ancora poco compresa.