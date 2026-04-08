Jasveen Sangha, la spacciatrice di Los Angeles che aveva venduto la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry, è stata condannata a 15 anni di prigione. La donna si era dichiarata colpevole lo scorso anno di cinque capi d’accusa federali legati all’overdose dell’attore: tre per distribuzione di ketamina, uno per distribuzione con conseguente morte o gravi lesioni e uno per gestione di un immobile usato per lo spaccio.