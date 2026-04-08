Matthew Perry, condannata a 15 anni la spacciatrice che fornì la ketamina fatale all'attore
Jasveen Sangha, nota come la "Regina della Ketamina", vendette le fiale al protagonista di Friends
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Jasveen Sangha, la spacciatrice di Los Angeles che aveva venduto la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry, è stata condannata a 15 anni di prigione. La donna si era dichiarata colpevole lo scorso anno di cinque capi d’accusa federali legati all’overdose dell’attore: tre per distribuzione di ketamina, uno per distribuzione con conseguente morte o gravi lesioni e uno per gestione di un immobile usato per lo spaccio.
"Ketamine Queen"
I procuratori hanno spiegato che Sangha era conosciuta dai clienti come la "Regina della Ketamina". Venuta a conoscenza dell’interesse di Perry per la sostanza tramite una conoscente in contatto con l’assistente dell’attore, Sangha si offrì di inviare un campione all’assistente. L’assistente acquistò 50 fiale per conto di Perry. Una di queste conteneva la ketamina che ha provocato l’overdose fatale dell’attore, trovato morto il 28 ottobre 2023 nella sua casa di Los Angeles. Perry aveva 54 anni.