Il medico di Matthew Perry colpevole di aver fornito la ketamina all'attore

Nelle ultime ore c'è stata un'importante svolta nel processo sulla morte di Matthew Perry, trovato senza vita nell'ottobre del 2023 per un'overdose di ketamina. Il dottor Salvador Plasencia ha accettato di dichiararsi colpevole di quattro capi d'accusa per aver procurato la sostanza all'attore di "Friends" nel mese che ha preceduto la morte. L'uomo rischia fino a 40 anni di carcere e dovrebbe ricorrere in appello nelle prossime settimane.