Morte Matthew Perry, la dose letale venduta dalla "regina della ketamina" Jasveen Sangha

Alla sua corte, la regina della ketamina ammetteva solo clienti di lusso. "Trattava solo con personaggi di spicco e celebrità. Era una delle principali fonti di approvvigionamento di ketamina per altri, oltre che per Perry", ha dichiarato il procuratore Estrada. Durante il suo vortice discendente nella dipendenza, però, Matthew Perry avrebbe abbandonato la "boutique" della Sangha per rifornirsi dagli spacciatori di strada a prezzi minori. Ad approfittare della situazione sarebbero stati il dottor Salvador Plasencia, che avrebbe fatto pagare all'attore (definito "quell'idiota") circa 2mila dollari l'una delle fiale che in realtà costavano circa 12 dollari. Le autorità affermano che Perry abbia acquistato 20 fiale di ketamina dal medico, per un totale di 55mila dollari tra settembre e ottobre 2023. Plasencia avrebbe inoltre falsificato le cartelle cliniche, nel tentativo di far sembrare legittimi i farmaci somministrati all'attore. Sarebbe stato l'assistente di Perry, Kenneth Iwamasa, a iniettare la dose letale di ketamina. Secondo i documenti del tribunale, l'uomo non ha ricevuto una formazione medica e "sapeva poco, se non nulla" sulla somministrazione di queste sostanze.