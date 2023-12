Media Usa: "Matthew Perry morto per effetti della ketamina"

La rete americana Fox News cita il referto dell'autopsia rilasciata dal dipartimento di medico legale della contea di Los Angeles. Nel documento si legge che alla morte hanno contribuito una malattia coronarica e la buprenorfina, usata per trattare il disturbo da uso di oppioidi (di cui l'attore aveva confessato essere stato dipendente). "Farmaci e pillole sfuse sono state trovate nella residenza dell'attore", avevano detto gli agenti intervenuti.

Il medico legale del Dipartimento di Los Angeles della contea di Los Angeles ha dichiarato nel rapporto dell'autopsia pubblicato che Perry è annegato nella sua vasca idromassaggio, ma che si è trattato di un fattore secondario nella sua morte considerata un incidente. Il rapporto afferma che hanno contribuito anche la malattia coronarica e il farmaco buprenorfina. Perry è stato dichiarato morto all'età di 54 anni dopo essere stato trovato privo di sensi nella sua casa nella zona di Pacific Palisades a Los Angeles il 28 ottobre. Gli investigatori hanno eseguito un'autopsia il giorno successivo. La morte di Mattew Perry aveva sconvolto i suoi amici e l'intero cast di Friends che si è ritrovato riunito in occasione del funerale.

Cos'è la ketamina e che effetti ha

La ketamina è una sostanza psicoattiva che appartiene alla classe dei dissociativi. Si tratta di un anestetico generale che viene usato in medicina veterinaria e umana per indurre uno stato di incoscienza e analgesia. La ketamina ha anche effetti allucinogeni, alterando la percezione del tempo, dello spazio e del sé. Gli effetti della ketamina dipendono dalla dose, dalla via di somministrazione e dalla sensibilità individuale. A basse dosi, la ketamina può provocare euforia, disinibizione, rilassamento e sensazioni di leggerezza o distacco. A dosi più elevate, la ketamina può causare una profonda dissociazione dalla realtà, con allucinazioni visive, uditive e tattili, sensazione di uscire dal proprio corpo o di entrare in altre dimensioni. La ketamina può creare dipendenza fisica e psicologica, con tolleranza, astinenza e craving. L'uso prolungato di ketamina può danneggiare il sistema nervoso centrale, il fegato e la vescica.