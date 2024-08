Matthew Perry, arrestati un medico e alcuni spacciatori per la morte della star di "Friends"

L'attore era sottoposto a una terapia a base di ketamina per ansia e depressione, ma l'ultima iniezione era stata eseguita una settimana e mezza prima della sua morte, quindi la sostanza nel suo corpo non era quella prescritta dal medico. Secondo Tmz, Perry aveva lo stesso livello di ketamina nel suo sistema che viene utilizzato per l'anestesia generale in chirurgia. I mandati di perquisizione hanno rivelato messaggi di testo di spacciatori che parlavano di Perry e della ketamina che voleva e di cosa stavano facendo per fargliela avere. I messaggi parlano anche del prezzo che l'attore di "Friends" avrebbe pagato per la sostanza.