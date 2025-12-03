Medico condannato per ketamina a Matthew Perry: 30 mesi di carcere

Plasencia, 44 anni, che lavorava in un centro di pronto soccorso a Calabasas, in California, è la prima persona a ricevere una condanna collegata al decesso della star di 'Friends'. Altre quattro persone hanno riconosciuto le proprie responsabilità, tra cui Jasveen Sangha, indicato dagli investigatori come lo spacciatore che avrebbe fornito all’attore la ketamina risultata fatale. Secondo le ricostruzioni, Perry affrontava da tempo problemi di dipendenza e, nelle settimane antecedenti al ritrovamento privo di sensi nella sua vasca idromassaggio, aveva intensificato l’utilizzo della sostanza. L’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha stabilito che la causa della morte è riconducibile agli "effetti acuti" della ketamina.