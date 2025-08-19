Matthew Perry, la "regina della ketamina" ammette di aver venduto la droga che lo ha ucciso

L'attore, 54 anni, fu trovato morto nell'ottobre 2023 nella jacuzzi della sua villa di Pacific Palisades. L'autopsia rivelò alti livelli di ketamina, potente anestetico, facendo scattare l'inchiesta della procura di Los Angeles. Secondo l'accordo con gli inquirenti, Sangha riforniva di ketamina Erik Fleming, ex produttore televisivo, che a sua volta la consegnava a Kenneth Iwamasa, assistente personale dell'attore. Quest'ultimo avrebbe iniettato a Perry almeno tre dosi letali il giorno del decesso. Fleming e Iwamasa hanno già ammesso le proprie responsabilità e attendono la sentenza in novembre. Altri due medici, Mark Chavez e Salvador Plasencia, hanno riconosciuto di aver prescritto e venduto la droga all'ex Chandler nelle settimane precedenti.