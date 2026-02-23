Messico, chi era "El Mencho": l'ultimo grande padrino del narcotraffico

I Mata Zetas sono emersi dichiarandosi nel 2011 il "braccio armato del popolo" e hanno intrapreso una campagna di sangue che ha portato al ritrovamento di decine di corpi a Veracruz. L'organizzazione armata CJNG è stata creata proprio su quella struttura e in pochi anni è diventata uno dei cartelli più potenti e pericolosi del Messico. Sotto la guida di "El Mencho", il Cartello si è rapidamente espanso su quasi tutto il territorio messicano e sui mercati internazionali, includendo tra le sue attività il traffico transfrontaliero di droga e armi, estorsione, tratta di esseri umani e furto di carburante e minerali. Nel 2025 il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha classificato il CJNG come "organizzazione terroristica" transnazionale.