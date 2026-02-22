Messico, ucciso il boss della droga "El Mencho" | Farnesina: "Evitare spostamenti non essenziali"

El Mencho, capo del cartello di Jalisco, è stato ucciso dall'esercito del Messico in un'operazione. Ad annunciarlo le stesse forze di sicurezza locali. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - questo il nome completo - era il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Paese, il cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng), ed è stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello Stato di Jalisco. Colonne di fumo si sono sollevate dalla città turistica di Puerto Vallarta; gente in preda al panico all'aeroporto locale. Allerte sulla sicurezza sono state emesse anche negli Stati di Guanajuato e Baja California, mentre gli Stati Uniti hanno avvertito i concittadini che si trovano negli Stati di Jalisco, Tamaulipas, Michoacán e Nuevo León a "rimanere in casa a causa delle operazioni di sicurezza, dei relativi blocchi stradali e delle attività criminali".