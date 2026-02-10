Colombia, il presidente Petro denuncia: "Sono scampato a un tentativo di omicidio"

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha denunciato l'esistenza di un piano per assassinarlo, annunciando - in una conferenza stampa - che per questo cambierà residenza nei prossimi giorni: "Devo confessare che tra due giorni mi trasferisco, cercando di evitare che mi uccidano". Petro ha poi annunciato di essere scampato a un tentativo di omicidio avvenuto il giorno precedente mentre si stava spostando in elicottero. Durante un consiglio dei ministri trasmesso in diretta, Petro ha spiegato che il velivolo che lo trasportava non ha potuto atterrare come da programma nel dipartimento di Cordoba, sulla costa caraibica colombiana, perché la sua scorta "temeva" che "si sparasse" sul velivolo. "Per questo ieri sera non sono potuto arrivare, non potevo atterrare dove dovevamo atterrare. Non accendevano le luci. E neppure al mattino sono atterrato, perché temevo che avrebbero sparato contro l'elicottero, con a bordo anche i miei figli", ha commentato. Il velivolo ha quindi deviato verso il mare aperto per circa quattro ore prima di raggiungere un'altra destinazione. "Non sono arrivato dove dovevo arrivare, ma sono arrivato".