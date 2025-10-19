Trump attacca il presidente della Colombia: "È un narcos, non daremo più aiuti"

Duro attacco di Donald Trump contro il presidente della Colombia. "Gustavo Petro - ha affermato il tycoon - è un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga, in grandi e piccole piantagioni, in tutta la Colombia. È diventato di gran lunga il più grande business della Colombia e Petro non fa nulla per fermarlo, nonostante i pagamenti e i sussidi su larga scala dagli Stati Uniti che non sono altro che una truffa a lungo termine nei confronti dell'America. Da oggi, questi pagamenti, o qualsiasi altra forma di pagamento o sussidi, non saranno più effettuati". Immediata la replica del presidente colombiano: "Quello che sta succedendo nei Caraibi, con gli attacchi degli Stati Uniti alle imbarcazioni di presunti narcotrafficanti, avviene perché Washington vuole il petrolio di Venezuela e Guyana". Intanto la Cina ha accettato di avviare un nuovo round di colloqui commerciali con gli Stati Uniti "il prima possibile", mentre i leader cercano di evitare un'altra dannosa battaglia sui dazi.