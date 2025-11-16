Logo Tgcom24
NEL MIRINO FARC-EMC

Colombia, 6 minori uccisi in un raid contro un gruppo di ribelli

16 Nov 2025 - 01:26
La Defensoría del Pueblo della Colombia ha reso noto che sei minori sono rimasti uccisi durante un'operazione aerea condotta contro la formazione ribelle Farc-Emc nel sud del Paese. L'episodio, definito controverso dalle autorità locali, si inserisce nel contesto delle iniziative portate avanti dal governo del presidente Gustavo Petro, impegnato a rafforzare il controllo nelle aree rurali della provincia di Guaviare. In una comunicazione ufficiale, la difensora civica Iris Marin ha spiegato che i giovani coinvolti erano stati arruolati con la forza dal gruppo ribelle e impiegati come "scudi umani". E ha esortato sia il governo sia le organizzazioni armate attive sul territorio a rispettare le norme del diritto internazionale umanitario.

