Colombia, 6 minori uccisi in un raid contro un gruppo di ribelli

La Defensoría del Pueblo della Colombia ha reso noto che sei minori sono rimasti uccisi durante un'operazione aerea condotta contro la formazione ribelle Farc-Emc nel sud del Paese. L'episodio, definito controverso dalle autorità locali, si inserisce nel contesto delle iniziative portate avanti dal governo del presidente Gustavo Petro, impegnato a rafforzare il controllo nelle aree rurali della provincia di Guaviare. In una comunicazione ufficiale, la difensora civica Iris Marin ha spiegato che i giovani coinvolti erano stati arruolati con la forza dal gruppo ribelle e impiegati come "scudi umani". E ha esortato sia il governo sia le organizzazioni armate attive sul territorio a rispettare le norme del diritto internazionale umanitario.