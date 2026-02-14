Caraibi, nuovo raid Usa contro presunta barca narcos: tre morti

Gli Usa hanno effettuato un altro attacco nei Caraibi contro un'imbarcazione appartenente a presunti narcotrafficanti, uccidendo tre persone. Con quest'ultimo attacco, annunciato dal Comando militare statunitense per l'America Latina e i Caraibi senza indicare dove sia avvenuto, almeno 133 persone sono state uccise da settembre. L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump non ha mai fornito prove concrete a sostegno dell'affermazione che le imbarcazioni prese di mira fossero effettivamente coinvolte nel narcotraffico.