Mondo
In acque internazionali

Usa: "Raid dell'esercito contro una barca di narcos venezuelani, 4 morti"

03 Ott 2025 - 19:13
© Afp

© Afp

Le forze statunitensi hanno effettuato un attacco contro una presunta imbarcazione dedita al traffico di droga al largo della costa del Venezuela, uccidendo quattro persone: lo ha annunciato il capo del Pentagono Pete Hegseth. "Quattro narcoterroristi maschi a bordo del veliero sono stati uccisi nell'attacco", che "è stato condotto nelle acque internazionali appena al largo della costa del Venezuela mentre la nave trasportava ingenti quantità di narcotici, diretti in America per avvelenare il nostro popolo", ha aggiunto Hegseth. Due giorni fa il presidente Donald Trump aveva annunciato l'impegno sul campo degli Stati Uniti nella lotta al narcotraffico.

narcos
usa
venezuela

