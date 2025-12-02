Venezuela, Trump insiste: "Molto presto attaccheremo i narcos via terra"

Donald Trump ha detto di aver parlato con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. "Abbiamo avuto un'ottima conversazione. Abbiamo parlato di commercio, di dazi", ha aggiunto il presidente americano. Nella conversazione telefonica di circa quaranta minuti, hanno discusso anche del rafforzamento della cooperazione bilaterale nella lotta contro la criminalità organizzata.