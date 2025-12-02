Venezuela, Trump insiste: "Molto presto attaccheremo i narcos via terra"

La telefonata con Lula per rilanciare la cooperazione sul crimine organizzato
Donald Trump ha ribadito l'avvertimento che gli Stati Uniti inizieranno ad attaccare i narcos venezuelani via terra "molto presto". Il tycoon ha quindi spiegato di "non sapere nulla" del secondo attacco contro una nave della droga in Venezuela. "Non sono stato coinvolto, mi fido Pete", ha detto aggiungendo, tuttavia, di "non avere abbastanza informazioni".
Donald Trump ha detto di aver parlato con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva. "Abbiamo avuto un'ottima conversazione. Abbiamo parlato di commercio, di dazi", ha aggiunto il presidente americano. Nella conversazione telefonica di circa quaranta minuti, hanno discusso anche del rafforzamento della cooperazione bilaterale nella lotta contro la criminalità organizzata.