Rischio guerra in Venezuela, compagnie spagnole sospendono i voli per il Venezuela

Lo stop segue l'indicazione delle autorità statunitensi su un incremento delle attività militari nell'area
Il traffico aereo internazionale verso il Venezuela registra un nuovo stop. Sei compagnie hanno comunicato la cancellazione dei propri collegamenti, in seguito all'avvertimento diffuso dagli Stati Uniti all'aviazione civile. Washington ha segnalato un "aumento dell'attività militare" collegato al dispiegamento di forze americane nei Caraibi. L'annuncio arriva dal sindacato delle compagnie aeree venezuelane. La presidente dell'associazione, Marisela de Loaiza, ha spiegato che hanno sospeso le tratte la spagnola Iberia, la portoghese Tap, la colombiana Avianca, la Caribbean di Trinidad, la brasiliana Gol e la cilena Latam.
Tra queste figure anche Iberia, che aveva già comunicato la scelta di interrompere i propri voli commerciali per il Paese sudamericano. La compagnia spagnola aveva indicato che avrebbe continuato a monitorare l'evoluzione della situazione per stabilire quando riprendere le operazioni, in linea con quanto stanno facendo altri vettori. Le decisioni dei singoli operatori seguono l'allerta emessa dalla Federal Aviation Administration, secondo cui le condizioni dello spazio aereo venezuelano presentano criticità legate alle "intensificate attività militari". L'avviso arriva in un contesto di rafforzamento della presenza statunitense nella regione.