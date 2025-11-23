Rischio guerra in Venezuela, compagnie spagnole sospendono i voli per il Venezuela

Il traffico aereo internazionale verso il Venezuela registra un nuovo stop. Sei compagnie hanno comunicato la cancellazione dei propri collegamenti, in seguito all'avvertimento diffuso dagli Stati Uniti all'aviazione civile. Washington ha segnalato un "aumento dell'attività militare" collegato al dispiegamento di forze americane nei Caraibi. L'annuncio arriva dal sindacato delle compagnie aeree venezuelane. La presidente dell'associazione, Marisela de Loaiza, ha spiegato che hanno sospeso le tratte la spagnola Iberia, la portoghese Tap, la colombiana Avianca, la Caribbean di Trinidad, la brasiliana Gol e la cilena Latam.