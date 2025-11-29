Trump parla con Maduro: discusso un possibile incontro | E cancella tutti gli ordini di Biden firmati con autopenna

Donald Trump avrebbe avuto la scorsa settimana un colloquio telefonico con Nicolas Maduro per parlare della crisi in atto tra Usa e Venezuela. Lo hanno riferito fonti anonime al New York Times, precisando che i due avrebbero discusso la possibilità di un incontro di persona. Il presidente americano ha inoltre annunciato che tutti gli ordini esecutivi che il suo predecessore Joe Biden ha firmato utilizzando l'autopenna (circa il 92% di quelli totali) sono da considerarsi cancellati. Per autopenna, chiamata anche penna automatica o penna robot, si intende il sistema che riproduce e automatizza la firma di una persona. Il meccanismo è stato utilizzato da diversi presidenti degli Stati Uniti. Il governo americano ha annunciato il congelamento di tutte le decisioni relative alla concessione dell'asilo negli Stati Uniti dopo l'attacco avvenuto a Washington, che ha causato la morte di una militare e il ferimento grave di un altro soldato.