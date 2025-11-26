Trattativa Usa-Russia, pubblicata un'altra trascrizione | Mosca: "Non siamo coinvolti nella fuga di notizie"

Secondo la prima trascrizione pubblicata dal sito d'informazione statunitense, durante la chiamata tra Witkoff e Ushakov, l'inviato Usa avrebbe affermato di credere che la Russia "abbia sempre voluto un accordo di pace" e di nutrire "il massimo rispetto per il presidente Putin". L'inviato statunitense avrebbe suggerito a Ushakov che Putin avrebbe dovuto lusingare Trump durante un'imminente telefonata sul cessate il fuoco, appena stabilito a Gaza, e dirgli "che rispettate il fatto che lui sia un uomo di pace e che siete davvero felici di aver visto accadere tutto questo". Witkoff avrebbe anche consigliato la creazione di un piano di pace in 20 punti per l'Ucraina, "proprio come abbiamo fatto a Gaza," invitando Putin a presentarlo a Trump. "Penso… che il presidente mi darà molto margine di manovra e discrezione per arrivare all'accordo", avrebbe detto a Ushakov.