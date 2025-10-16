Logo Tgcom24
Non si parlavano di persona dal vertice di Anchorage

Ucraina, telefonata Trump-Putin

Un colloquio che a sua volta precede di poche ore il faccia a faccia tra l'americano e il presidente ucraino Zelensky

di Luca Pesante
16 Ott 2025 - 19:43
01:30 

Non si parlavano di persona dal vertice di Anchorage, in Alaska. L'ultima telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin viene annunciata pochi minuti prima che i due alzino le rispettive cornette, per un colloquio che a sua volta precede di poche ore il faccia a faccia tra l'americano e il presidente ucraino Zelensky. Segno che i temi in agenda sono particolarmente concreti, se non addirittura cruciali. Petrolio, gas, forniture americane di missili a lungo raggio a Kiev. 

