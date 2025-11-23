Piano di pace per l'Ucraina, la controproposta europea in 24 punti

Nel documento si ribadisce l’impegno delle parti a una cessazione completa delle ostilità senza alcuna condizione, su terra, mare e spazio aereo. A questo si affianca un sistema di monitoraggio internazionale del cessate il fuoco, gestito dagli Stati Uniti insieme ai partner dell’Ucraina. Il controllo sarà prevalentemente remoto, attraverso satelliti, droni e altre tecnologie, ma è prevista anche una componente flessibile sul terreno, incaricata di indagare sulle eventuali violazioni. Tale architettura tecnica segna una differenza organizzativa rispetto alla proposta americana, ponendo maggiore enfasi sulla supervisione multilaterale e sulla raccolta di prove in tempo reale.