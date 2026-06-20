Milano, dieci chili di cocaina in auto: arrestata 74enne

La 74enne è stata fermata dai militari durante un servizio di monitoraggio del territorio, per una semplice verifica dei documenti di guida. Nel corso del controllo però era evidente il forte stato di agitazione dell'anziana, ma anche un intenso odore proveniente dall'abitacolo. Inoltre, anche i cani antidroga si sono messi ad abbaiare intensamente. Guardando dentro la macchina non è passata inosservata la grande busta della spesa sul sedile posteriore, con dei pacchetti di colore nero. Da lì la perquisizione e la scoperta con sequestro di dieci involucri contenenti complessivamente circa dieci chili di cocaina. Lo stupefacente era stato abilmente ricoperto da uno strato di caffè, utilizzato per occultarne il contenuto e attenuarne l'odore in caso di controlli. La donna è stata arrestata e portata nel carcere di San Vittore.