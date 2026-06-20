Milano, dieci chili di cocaina in auto: arrestata 74enne

Avrebbe dovuto essere un semplice controllo dei documenti di guida. Invece i carabinieri si sono ritrovati ad arrestare una donna di 74 anni che aveva con sé ben dieci chili di cocaina sepolti, sotto uno strato di caffè, dentro una borsa della spesa appoggiata sul sedile posteriore dell'auto. Siamo a Opera, alle porte di Milano, dove in un parcheggio pubblico di una zona commerciale del piccolo paese, i carabinieri di Trezzano sul Naviglio hanno arrestato con l'accusa di spaccio un'anziana, di nazionalità italiana, con precedenti.
Forte odore dall'abitacolo e la 74enne molto agitata
La 74enne è stata fermata dai militari durante un servizio di monitoraggio del territorio, per una semplice verifica dei documenti di guida. Nel corso del controllo però era evidente il forte stato di agitazione dell'anziana, ma anche un intenso odore proveniente dall'abitacolo. Inoltre, anche i cani antidroga si sono messi ad abbaiare intensamente. Guardando dentro la macchina non è passata inosservata la grande busta della spesa sul sedile posteriore, con dei pacchetti di colore nero. Da lì la perquisizione e la scoperta con sequestro di dieci involucri contenenti complessivamente circa dieci chili di cocaina. Lo stupefacente era stato abilmente ricoperto da uno strato di caffè, utilizzato per occultarne il contenuto e attenuarne l'odore in caso di controlli. La donna è stata arrestata e portata nel carcere di San Vittore.