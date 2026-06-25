Furto nell'abitazione del 17enne accusato di aver ucciso la zia Chiara Guerra: rubati gioielli

Il tutto è accaduto all’interno della tenuta che comprende sia l’abitazione della professoressa Chiara Guerra, uccisa a coltellate dal nipote giovedì 11 giugno, sia quella dei genitori del giovane. I ladri hanno scavalcato il cancello che protegge la serie di abitazioni poste tutte sotto sequestro e sono riusciti a entrare in casa dopo aver forzato porte e finestre. Una volta dentro sono riusciti a mettersi in tasca numerosi gioielli in oro che la famiglia aveva lasciato in casa prima di uscire, quando sono stati posti i sigilli.