Venezia, 17enne uccide la zia e getta il cadavere nel fiume

Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane avrebbe confessato durante la notte dopo essere stato messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone, Carmelo Barbaro, che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla Procura dei minori di Trieste. Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari.