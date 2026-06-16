Prof uccisa dal nipote 17enne nel Veneziano, la donna avrebbe tentato di difendersi | I testimoni: "Si fingeva sconvolto, barcollava"

Il giovane, sempre secondo quanto dichiarato agli inquirenti, avrebbe attraversato il paese con il corpo nascosto nella carriola, sistemato in un sacco nero e coperto da un lenzuolo. Lo confermerebbe anche un residente della zona che avrebbe raccontato agli investigatori di aver notato quel ragazzo mentre procedeva con difficoltà. "Sembrava barcollare", le parole riferite dall'uomo agli inquirenti e riportate dal quotidiano La Repubblica. L'uomo avrebbe anche chiesto al ragazzo se avesse bisogno di aiuto ma il 17enne avrebbe risposto "Ce la faccio da solo". Poco dopo, una volta arrivato sull'argine del canale, avrebbe gettato il corpo nell'acqua.