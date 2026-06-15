Era una donna riservata, ma a una collega e amica aveva confidato gli screzi con il fratello per l'eredità. E proprio queste tensioni in famiglia potrebbero aver spinto il nipote 17enne a commettere l'omicidio.



"La porteremo sempre con noi e faremo un buon orale perché sia orgogliosa di noi", continuano a ripetere i ragazzi della 3A, stretti nel dolore.