Venezia, trovato morto il 19enne scomparso da giorni

Il corpo senza vita di Mattia Testi, 19enne di Spinea (Venezia) è stato trovato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, al termine di ricerche partite dopo che aveva fatto perdere le proprie tracce lo scorso 4 giugno. Lo comunica il Comune. Nelle ricerche sono state impegnate le forze dell'ordine, la Protezione Civile, la polizia locale e i Vigili del fuoco. "A nome dell'intera comunità di Spinea - dichiara in una nota il sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua - desidero esprimere il più profondo cordoglio per questa tragica notizia. In questi giorni la nostra città ha condiviso con apprensione la speranza di un esito diverso e oggi si trova unita nel dolore. Alla famiglia di Mattia rivolgiamo il nostro abbraccio e la nostra vicinanza".