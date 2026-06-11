Milano, uccide il padre e gli dà fuoco: arrestato 47enne

La chiamata era per un incendio in corso in un'abitazione, ma la scena che si sono ritrovati di fronte i carabinieri della stazione di Cinisello Balsamo, provincia di Milano, aveva altri oscuri dettagli. Un uomo di 47 anni, italiano, verosimilmente affetto da disturbi della personalità, avrebbe prima colpito il padre 73enne con un oggetto contundente, per poi cospargerlo di liquido infiammabile e dargli fuoco, uccidendolo. I militari hanno cercato di domare le fiamme con gli estintori prima dell'arrivo dei vigili del fuoco, anche loro intervenuti tempestivamente. Il figlio è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri.