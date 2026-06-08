Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo: è caccia ai responsabili

Una studentessa universitaria spagnola di 20 anni, arrivata a Milano con il programma Erasmus, ha denunciato di essere stata vittima di una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane aveva trascorso la serata in una discoteca di via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine della nottata. La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere stata aggredita da quattro o cinque uomini che avrebbero abusato di lei prima all'esterno del locale e successivamente all'interno di un'auto. Dopo la presunta violenza, la ventenne è stata accompagnata da un'amica in ospedale. Gli accertamenti medici avrebbero confermato gli abusi denunciati dalla studentessa. Terminati gli esami sanitari, la giovane si è recata in Questura per formalizzare la denuncia. La Procura di Milano e la Squadra mobile della Polizia hanno aperto un'inchiesta per identificare i presunti aggressori e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.