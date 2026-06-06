La giovane, che era in stato confusionario, probabilmente causato dall'assunzione di alcol, ha avvisato il 112 e poi filmato anche gli abusi. Un video che è stato acquisito tra le fonti di prova del fascicolo aperto dalla Procura. Grazie proprio alla segnalazione, i carabinieri sono arrivati sul posto e messo fine all'aggressione arrestando l'uomo che in questo momento si trova nel carcere di Avezzano in attesa della convalida. La ragazza, in stato di choc, è stata affidata alle cure dei sanitari dell'ospedale cittadino, dal quale è stata poi dimessa.