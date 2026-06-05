Francia, rapisce e uccide una compagna di classe della figlia, fermato 41enne | Già denunciato tre volte per stupro di minori

La reazione di indignazione in tutta la Francia è arrivata come una fiammata da tutte le parti politiche, anche perché il caso arriva pochi mesi dopo quello analogo della piccola Estelle. Il presidente Emmanuel Macron, in viaggio nel Montenegro, ha commentato: "È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile. Non voglio sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi". Il premier, Sébastien Leconru, si è detto "scioccato" e ha riunito stamattina per oltre due ore i ministri dell'Interno, Laurent Nunez, e della Giustizia, Gérald Darmanin. Proprio quest'ultimo si è lanciato nell'attacco più duro contro il sistema giudiziario: "Siamo davanti a un MeToo dei bambini. Come è possibile che l'istituzione giudiziaria, la gendarmeria nazionale e la polizia nazionale non abbiano fatto nulla? Non stiamo facendo abbastanza per i bambini". I magistrati hanno alzato gli scudi: "L'impressione è che abbiamo bisogno di capri espiatori in fretta. Potrebbero esserci stati malfunzionamenti, ma solo i rapporti di ispezione possono affermarlo".