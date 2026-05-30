Milano, maestro arrestato in classe per violenze su minori

Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata, mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni.