Milano, maestro arrestato in classe per violenze su minori

Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica del Milanese è stato arrestato in flagranza di reato. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri nel corso della mattinata, mentre erano in corso le lezioni. I militari sono entrati in azione dopo circa un'ora dall'inizio dell'attività didattica. L'operazione è stata disposta dalla Procura di Milano, che coordina un'indagine riguardante presunti episodi ai danni di alcuni alunni.
L'insegnante, che ha circa 30 anni, è indagato per violenza sessuale su più minori. L'arresto riguarda due bambini, ma gli accertamenti in corso stanno cercando di chiarire l'eventuale esistenza di ulteriori episodi. Secondo le prime ipotesi investigative, potrebbero essere almeno altri quattro i minori coinvolti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a ricostruire quanto accaduto. L'indagine è nata da alcune segnalazioni ricevute dai carabinieri della stazione competente per il territorio.