Piacenza, chiusa l'inchiesta sul primario di Radiologia: abusi sessuali anche per dieci anni

A far partire l'inchiesta una radiologa che si era ribellata agli abusi. "Il 21 novembre 2024 alle 11,30 si reca nell’ufficio del primario per parlare di ferie - si legge nell'avviso di conclusione dell'indagine -. Lui, dopo aver chiuso la porta a chiave, la prendeva per le spalle e la spingeva contro una libreria... tenendola ferma per un braccio si strusciava contro le sue parti intime e la baciava insistentemente sul collo...". "Un’altra dottoressa ha riferito che già nel 2015 Michieletti non si era limitato agli strusciamenti ma "si era abbassato i pantaloni davanti a lei... cercando poi di palpeggiarla". E così via. Sono tante le testimonianze di episodi come questi.