Abusi sessuali in ospedale a Piacenza, l'Ausl rescinde il contratto di lavoro con il primario arrestato

L'Ausl di Piacenza ha rescisso il contratto di lavoro con il primario dell'Ospedale Civile che è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di dottoresse e infermiere e di atti persecutori nei loro confronti. Lo riporta IlPiacenza, il quale aggiunge che "la direttrice Paola Bardasi ha firmato nelle ore scorse la delibera per giusta causa ai sensi dall'articolo 2119 del Codice civile. Il provvedimento, tuttavia, non è stato pubblicato sull'albo pretorio dell'azienda". Per il professionista è stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.