Milano, violenza sessuale sulle pazienti: medico condannato a sei anni

A Milano un medico è stato condannato a sei anni per violenza sessuale ai danni di quattro giovani pazienti. Lo ha deciso la gup Fiammetta Modica al termine del processo con il rito abbreviato, disponendo anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e assolvendo l'uomo da due presunti casi di abusi che sarebbero stati commessi al di fuori dell'ambulatorio. Il medico, finito agli arresti domiciliari nel giugno 2022, ha sempre negato ogni accusa. Le pazienti, poi sentite anche con la formula dell'incidente probatorio, avevano raccontato di essersi presentate nel centro in cui lavorava il dottore, specializzato in malattie a trasmissione sessuale, indebolite dai problemi di salute. Lui le avrebbe spaventate e intimorite, sottoponendole a violenze fisiche e verbali che venivano giustificate come parte del suo lavoro.