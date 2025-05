Piacenza, abusa di dottoresse e infermiere: primario ai domiciliari

A Piacenza un primario dell'Ospedale Civile è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di dottoresse e infermiere e di atti persecutori nei loro confronti. Per il professionista è stata disposta un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari e sono stati perquisiti i suoi due studi, in ospedale e nella sua abitazione. Le immagini registrate in 45 giorni di monitoraggio hanno consentito alle forze dell'ordine di ricostruire 32 episodi di abusi. Secondo quanto scrive la polizia "il primario compiva atti sessuali con quasi tutte le donne che varcavano da sole la porta del suo ufficio". Gli inquirenti aggiungono che le indagini sono state difficili per il clima di omertà trovato nel reparto.