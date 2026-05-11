Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Asti hanno arrestato l'uomo, ora nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino. Nell'autunno scorso, grazie a una sinergia tra servizi sanitari, psichiatrici, sociali e uffici inquirenti, è partita un'inchiesta che ha ricostruito anni di abusi attraverso l'analisi di referti medici e l'ascolto protetto di testimoni e della stessa parte offesa. Pochi giorni fa, l'ultimo atto di violenza ha costretto la Questura a collocare d'urgenza vittima in una struttura protetta, ma l'indagato ha continuato a minacciarla. Nell'interrogatorio di garanzia, il quarantenne ha ammesso solo parzialmente le proprie responsabilità. Il giudice ha confermato l'arresto per il rischio di reiterazione del reato.