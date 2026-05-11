l'incubo

Asti, violentava la compagna invalida da circa 10 anni: arrestato 40enne

Vittima una cinquantenne invalida al 100 per cento: in passato aveva sporto alcune denunce, poi ritirate per paura di ritorsioni

11 Mag 2026 - 12:46
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Un incubo durato quasi dieci anni, consumato tra le mura domestiche e alimentato dalla vulnerabilità della vittima, si è concluso all'alba di martedì 5 maggio con l'arresto di un quarantenne astigiano. Le accuse nei suoi confronti sono di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose plurime e ripetuti episodi di violenza sessuale, commessi dal 2017 nei confronti della compagna invalida al 100 per cento e che in passato aveva presentato diverse denunce, salvo poi ritirarle per paura di ritorsioni. Numerosi sono stati gli accessi della 50enne al pronto soccorso per aggressioni fisiche e verbali, che l'avevano spinta a tentare anche gesti anticonservativi.

L'arresto

 Gli agenti della sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Asti hanno arrestato l'uomo, ora nel carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino. Nell'autunno scorso, grazie a una sinergia tra servizi sanitari, psichiatrici, sociali e uffici inquirenti, è partita un'inchiesta che ha ricostruito anni di abusi attraverso l'analisi di referti medici e l'ascolto protetto di testimoni e della stessa parte offesa. Pochi giorni fa, l'ultimo atto di violenza ha costretto la Questura a collocare d'urgenza vittima in una struttura protetta, ma l'indagato ha continuato a minacciarla. Nell'interrogatorio di garanzia, il quarantenne ha ammesso solo parzialmente le proprie responsabilità. Il giudice ha confermato l'arresto per il rischio di reiterazione del reato.

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