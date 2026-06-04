Milano, arrestato docente di una scuola militare: è accusato di violenza sessuale su allievi

L'inchiesta è scattata dopo le dichiarazioni rese lo scorso marzo da uno degli allievi "ai suoi superiori". Uno studente ha raccontato di aver "percepito" una "richiesta" del docente come "una velata minaccia" e il fatto che poteva "venire meno il suo sostegno scolastico". E ancora: "Io non vado molto bene a scuola - ha detto il ragazzo - e quindi potrei rischiare la bocciatura". Un altro ha spiegato che il professore avrebbe potuto "assumere un atteggiamento ostile", se non sottostava alle sue richieste. L'insegnante dava anche soldi ai ragazzi, dai 100 ai 300 euro, sempre stando agli atti e chiedeva in alcuni casi anche di inviargli "fotografie erotiche". Su Telegram scriveva: "Mi mandi una fotina?". Un alunno ha raccontato di essere rimasto "pietrificato" durante un abuso. Due studentesse hanno raccontato agli inquirenti che, "pur non avendo mai assistito direttamente" alle violenze "nei confronti dei compagni maschi" sapevano dei "netti favoritismi" nei confronti di alcuni allievi.