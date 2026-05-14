Perugia, "stupra la fidanzatina e le uccide il gatto": 18enne a processo

Avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Accade a Perugia. Lui ha 18 anni e andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. La ragazza ha confessato tutto alla mamma e da lì è partita la denuncia ai carabinieri. Secondo la ricostruzione l'avrebbe legata con una corda fino a farle perdere i sensi.