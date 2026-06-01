Rimini, a 13 anni stuprata dal patrigno: "Zitta o faccio male alla tua sorellina" | Lei lo filma: arrestato

A 13 anni veniva stuprata dal patrigno sotto minaccia: "Se non stai zitta faccio male alla tua sorellina". Un incubo che è durato un anno per la piccola che però è riuscita a incastrare l'uomo: l'ha filmato di nascosto e ha fatto partire la denuncia che l'ha fatto arrestate dai carabinieri. Così un brasiliano di 44 anni è finito in carcere: l'accusa è di violenza sessuale aggravata.