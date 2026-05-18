Assolti due schermidori italiani accusati di stupro, la messicana Fernanda Herrera: "Ho deciso di farmi vedere, lotto per la giustizia"

La giovane atleta ha poi aggiunto di avere scelto finora di non esporsi pubblicamente. "Non ho mai voluto far vedere la mia faccia in questi tre anni in cui ho sofferto questa cosa, ma sono stanca e mi farò vedere perché sono orgogliosa di me - afferma -. Per tre anni, oltre a lottare per i miei risultati e per le mie medaglie, ho lottato per la mia giustizia e non mi fermerò mai". Il suo legale Luciano Guidarelli ha annunciato ricorso in appello evidenziando che "il processo avrebbe dovuto prendere una direzione completamente diversa soprattutto perché durante l'incidente probatorio e dalle sommarie informazioni raccolte dagli inquirenti è emerso che la mia assistita non era nelle condizioni di potere discernere e prestare consenso per avere rapporti".