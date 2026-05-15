Harvey Weinstein, annullato il processo per stupro all'attrice Jessica Mann: "Giurati in stallo"

Mann, oggi quarantenne, ha raccontato di aver conosciuto Weinstein a una festa a Los Angeles all'inizio del 2013. Lui si è interessato a lei e, ben presto, ha dimostrato che non si trattava di un interesse puramente professionale. Ha raccontato che le sue prime avance insistenti l'hanno messa a disagio, ma ha ceduto e ha deciso di instaurare una relazione con lui. Nel marzo 2013 alloggiava con un'amica in un hotel di Manhattan, quando Weinstein si è presentato in anticipo per una colazione programmata e l'ha condotta in una stanza nonostante le sue obiezioni. Mann ha sostenuto di aver chiarito di non voler avere rapporti sessuali con lui: "Ho detto no più e più volte, e ho cercato di andarmene". Secondo quanto ha testimoniato in aula, Weinstein le ha impedito di andarsene e le ha afferrato le braccia. Spaventata, ha smesso di protestare, ha assecondato le sue richieste di spogliarsi, e si è sdraiata sul letto mentre lui andava in bagno. A quel punto lui l'avrebbe violentata.