Harvey Weinstein in ospedale dopo un malore in carcere

L'ex produttore Harvey Weinstein è stato ricoverato in ospedale a New York e sottoposto a un intervento dopo essersi lamentato di un malore in carcere. Weinstein è stato sottoposto a una procedura per rimuovere fluido dal cuore e dai polmoni, ha reso noto un suo portavoce. In luglio l'ex boss di Miramax era finito in ospedale per "una miriade" di problemi di salute tra cui il Covid e una polmonite doppia che si erano aggiunti a "condizioni come il diabete, l'ipertensione e la stenosi spinale" di cui l'ex produttore soffre da tempo. Ora è ricoverato in terapia intensiva al Bellvue Hospital in attesa dei risultati di nuovi test.