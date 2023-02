Harvey Weinstein condannato a 16 anni di carcere

La sentenza odierna di fatto costituisce la certezza che il produttore ex "re di Hollywood" finirà i suoi giorni dietro le sbarre. L'udienza per la definizione della pena si è svolta quasi due mesi dopo il verdetto della giuria che aveva riconosciuto Weinstein colpevole di aver stuprato un'ex modella e attrice russa, giunta a Los Angeles da Roma per un festival cinematografico nel febbraio 2013.

Leggi Anche Harvey Weinstein condannato per stupro anche a Los Angeles

La condanna odierna si aggiunge a quella a 23 anni già inflitta al 70enne a New York per accuse simili. Il produttore è intervenuto in aula, proclamandosi innocente. La donna vittima degli abusi, identificata solamente col nome fittizio di "Jane Doe 1", è scoppiata in lacrime mentre Weinstein prendeva la parola.