Harvey Weinstein condannato per stupro anche a Los Angeles

Weinstein doveva rispondere di due accuse di stupro e cinque di aggressione sessuale in episodi che sarebbero avvenuti in alberghi di Los Angeles tra il 2004 e il 2013 . L'ex boss di Miramax sta scontando una condanna a 23 anni di prigione dopo il primo processo contro di lui a New York.

La giuria, composta da otto uomini e quattro donne, ha raggiunto dopo aver deliberato per nove giorni. L'ex boss di Miramax rischia ora una condanna fino a 24 anni di carcere.

Weinstein è stato giudicato colpevole di stupro, copulazione orale forzata e un altro conteggio di cattiva condotta sessuale che coinvolge una donna nota come Jane Doe 1. La giuria non è stata invece in grado di prendere una decisione su diversi capi d'accusa, in particolare le accuse che coinvolgono Jennifer Siebel Newsom, la moglie del governatore della California Gavin Newsom.

In mancanza di prove forensi o resoconti di testimoni oculari delle aggressioni, il caso dipendeva fortemente dalle storie e dalla credibilità delle quattro donne al centro delle accuse.