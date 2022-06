Harvey Weinstein, l'ex produttore incriminato anche in Gran Bretagna per molestie sessuali

L'ex produttore cinematografico hollywoodiano Harvey Weinstein è stato formalmente incriminato anche dalla Procura della Corona britannica per aver molestato sessualmente una donna a Londra nel 1996.

Due i capi di imputazione contestati al 70enne. Per accuse analoghe Weinstein negli Stati Uniti è stato condannato a 23 anni di carcere da una corte di New York ed è in attesa di un altro processo a Los Angeles. Il suo caso aveva dato il via alla campagna del "Me Too".